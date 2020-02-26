Новости криптовалют на сегодня

Свежие события из рынка криптовалют в частности публикуются новости о Bitcoin, Ethereum, Ripple и других альткоинах. Агрегируется от 3 новостей в сутки на рост и обвал рынка.

Обвал цен на криптовалюту. Мнения аналитиков о BTC
Цена Биткоина падает и падает, взяв с собой остальные криптовалюты. Значит ли это, что он теряет свой статус «безопасного хранилища»? Jeroen Blokland отметил, что BTC упал на 12% всего за две
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Ripple дополнительно инвестировал в MoneyGram еще $11,3 млн.
MoneyGram International опубликовала пресс-релиз за 2019 год, в котором отражены результаты компании. Объем инвестиций от Ripple за последние 2 квартала 2019 года Ripple составил $11,3 млн.
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Запуск новой криптобиржи из Амстердама
Розничная брокерская фирма BUX объявила о том, что скоро запустит свою крипто-торговую платформу. Запуск планируется на первую  неделю марта. BUX это ребрендинг BLOCKPORT На крипторынке существует множество
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Уоррен Баффет: «Я могу создать собственную криптовалюту»
CEO Berkshire Hathaway никогда не был поклонником крипты, но, видимо, после обеда с главой TRON Джастином Саном что-то изменилось.  “Я могу объявить войну валюте…Могу создать свою криптовалюту и
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Продолжение блокировки криптоканалов на YouTube
Напряжение между YouTube и авторами криптоканалов продолжается. На этот раз другой крупный аккаунт пожаловался на то, что его видео были помечены как «вредный или опасный контент» без какой-либо реальной причины.
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
BTC может остановить глобальную рецессию
Экономисты и аналитики предполагают, что сейчас мировая экономика склонна к рецессии. На финансовый спад указывает множество показателей, и кажется, что правительство не в силах его предотвратить.
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
О криптовалюте говорят даже в мультсериале «The Simpsons»
Принятие и популяризация криптовалюты выходит на новый уровень. О ней снят целый эпизод телесериала “The Simpsons”. В 13 эпизоде «Frinkcoin», 31 сезона есть целая вставка об основах криптоиндустрии.
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Хоскинсон: Cardano это огромный айсберг, а вы видите лишь верхушку
Cardano (ADA) — это одиннадцатая криптовалюта по объему рынка с большим потенциалом. Чарльз Хоскинсон сравнил ее с айсбергом и уверил, что вскоре от нее можно ожидать огромного эффекта.
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Ripple планирует построить крипто-мост между XRP и ETH
Компания Ripple поделилась своими дальнейшими планами, она хочет построить финансовый мост между XRP и Ethereum. Ripple хорошо заплатит тем кодировщикам, которые смогут соединить две криптовалюты по протоколу Interledger (ILP).
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Инвестор Tesla, BTC и Twitter вложился в токен, который вырос на 154%
Венчурный капиталист и один из первых, кто инвестировал в Tesla, SpaceX, Twitter и Bitcoin (BTC) недавно вложил 1 миллион долларов в криптографический проект, призванный дать возможность любому человеку
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Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн