Новости криптовалют на сегодня
Свежие события из рынка криптовалют в частности публикуются новости о Bitcoin, Ethereum, Ripple и других альткоинах. Агрегируется от 3 новостей в сутки на рост и обвал рынка.
Цена Биткоина падает и падает, взяв с собой остальные криптовалюты. Значит ли это, что он теряет свой статус «безопасного хранилища»? Jeroen Blokland отметил, что BTC упал на 12% всего за две
MoneyGram International опубликовала пресс-релиз за 2019 год, в котором отражены результаты компании. Объем инвестиций от Ripple за последние 2 квартала 2019 года Ripple составил $11,3 млн.
Розничная брокерская фирма BUX объявила о том, что скоро запустит свою крипто-торговую платформу. Запуск планируется на первую неделю марта. BUX это ребрендинг BLOCKPORT На крипторынке существует множество
CEO Berkshire Hathaway никогда не был поклонником крипты, но, видимо, после обеда с главой TRON Джастином Саном что-то изменилось. “Я могу объявить войну валюте…Могу создать свою криптовалюту и
Напряжение между YouTube и авторами криптоканалов продолжается. На этот раз другой крупный аккаунт пожаловался на то, что его видео были помечены как «вредный или опасный контент» без какой-либо реальной причины.
Экономисты и аналитики предполагают, что сейчас мировая экономика склонна к рецессии. На финансовый спад указывает множество показателей, и кажется, что правительство не в силах его предотвратить.
Принятие и популяризация криптовалюты выходит на новый уровень. О ней снят целый эпизод телесериала “The Simpsons”. В 13 эпизоде «Frinkcoin», 31 сезона есть целая вставка об основах криптоиндустрии.
Cardano (ADA) — это одиннадцатая криптовалюта по объему рынка с большим потенциалом. Чарльз Хоскинсон сравнил ее с айсбергом и уверил, что вскоре от нее можно ожидать огромного эффекта.
Компания Ripple поделилась своими дальнейшими планами, она хочет построить финансовый мост между XRP и Ethereum. Ripple хорошо заплатит тем кодировщикам, которые смогут соединить две криптовалюты по протоколу Interledger (ILP).
Венчурный капиталист и один из первых, кто инвестировал в Tesla, SpaceX, Twitter и Bitcoin (BTC) недавно вложил 1 миллион долларов в криптографический проект, призванный дать возможность любому человеку